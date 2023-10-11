Рамалла , 12 октября, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» освободило одну заложницу и двух её детей. Соответствующая видеозапись была продемонстрирована телеканалом Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Отмечается, что перед выходом в эфир видеокадры проверили на подлинность. Палестинцы освободили женщину с детьми после перестрелки с другими боевиками. На записи видно, идущую к своему ребёнку мать, затем они направились к израильским военным.

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Как сообщало ИА Регнум, Израиль объявил о намерении наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников. Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства, добавил Путин.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер считает, что скорее всего, операции по массовому освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, не будет и израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации.