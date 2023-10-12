Бишкек, 12 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который находится с официальным визитом в Киргизии, возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» («Могила отцов») под Бишкеком.

РИА Новости/Павел Бедняков Президент России Владимир Путин

После церемонии возложения венка российский лидер отправился на переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции «Ала-Арча» («Пёстрый можжевельник»), по итогам которых ожидается подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ.

Кроме того, Путин и Жапаров примут участие в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

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Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.

Отдельный пункт в рабочей программе президента России на 12 октября — переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.