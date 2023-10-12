Хабаровский край, 12 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Тигр загрыз служебную собаку, охранявшую российско-китайскую границу в Хабаровском крае. Об этом сообщает 12 октября MK.RU.

Global Look Press/Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com

Нападение хищника произошло в селе Казакевичево Хабаровского края. Почуяв тигра, собака вышла из будки и стала лаять. Тигр сделал три прыжка, набросился на собаку, схватил её за шею, а затем утащил в лес.

Пограничники не успели прийти на помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае в Приморском крае тигр напал на женщину, которая искала в лесу свою пропавшую собаку, и разодрал ей руку. Пострадавшую доставили в больницу Уссурийска в состоянии средней степени тяжести.

В феврале в Хабаровском крае худой и голодный тигр напал на охотников в зимовье. Хищника застрелили, но он успел поранить одного из мужчин. Пострадавшего доставили в медпункт с рваными ранами и кровопотерей.

В марте в этом же регионе тракторист попал в реанимацию после встречи с истощённым тигром на лесозаготовительной дороге. От смерти мужчину спасли коллеги, его доставили в реанимацию в краевой больнице.