В Хабаровском крае тигр залез в зимовье и напал на охотников
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, напавшего на охотников
Хабаровский край, 14 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотников прямо в зимовье. Его тут же застрелили. Трагедия случилась в селе Арсеньево Нанайского района, сообщают местные СМИ.
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Известно, что хищник выбил окно в избушке и залез внутрь, где находились трое охотников. Тигр напал на одного из них, второй среагировал, схватил ружьё и выстрелил в зверя.
Мужчина сильно пострадал, его доставили в медпункт с рваными ранами и кровопотерей. Тигр был худой и голодный.
Некоторое время назад СМИ Хабаровского края писали об ещё одном случае нападения на охотника. Останки человека обнаружили в Советско-Гаванском районе.
Популяция тигра в России оценивается в 750 особей.
Как сообщало ИА REGNUM, сбежавшую в Рязани с частной территории тигрицу по кличке Матильда 25 января поймали и вернули домой.