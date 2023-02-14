Хабаровский край, 14 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотников прямо в зимовье. Его тут же застрелили. Трагедия случилась в селе Арсеньево Нанайского района, сообщают местные СМИ.

Центр «Амурский тигр» Тигрица с тигренком

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Известно, что хищник выбил окно в избушке и залез внутрь, где находились трое охотников. Тигр напал на одного из них, второй среагировал, схватил ружьё и выстрелил в зверя.

Мужчина сильно пострадал, его доставили в медпункт с рваными ранами и кровопотерей. Тигр был худой и голодный.

Некоторое время назад СМИ Хабаровского края писали об ещё одном случае нападения на охотника. Останки человека обнаружили в Советско-Гаванском районе.

Популяция тигра в России оценивается в 750 особей.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавшую в Рязани с частной территории тигрицу по кличке Матильда 25 января поймали и вернули домой.