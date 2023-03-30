Хабаровск, 30 марта, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Житель Хабаровского края оказался в реанимации после столкновения на лесозаготовительной дороге в районе имени Лазо с истощённым тигром. О состоянии здоровья пострадавшего сообщили в краевом минздраве.

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Тигр напал на тракториста в 40 км от посёлка Мухен. Мужчину от гибели спасли коллеги. Он находится в реанимации в краевой больнице имени Сергеева. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы верхних и нижних конечностей, открытую травму груди.

Хищника доставили в Центр реабилитации. Специалисты, по предварительным оценкам, сообщили что тигру пять лет, он истощен и, возможно, болен.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Яковлевского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения за распространение ложной информации о выходе тигра в село, ему было назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, у виновного в распространении фейка был конфискован мобильный телефон.