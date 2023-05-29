Уссурийск, Приморский край, 29 мая, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Жительница Приморья, пострадавшая при нападении амурского тигра, находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. О состоянии пострадавшей сообщили в минздраве региона.

Wilma Verburg Амурский тигр

«У пациентки множественные рваные раны плеча, предплечья и кисти. Её доставили на скорой помощи в больницу Уссурийска. Состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, по версии пострадавшей, всё началось с пропавшей собаки, искать которую владельцы отправились на грузовой машине.

В 3,5 км от села Раковка в Уссурийском районе, в тайге, они заметили примятую траву и следы крови. Девушка вышла из машины и пошла поближе посмотреть, а супруг в это время разворачивал грузовик на дороге.

Сойдя на обочину, она услышала рёв тигра, но проигнорировала и продолжила движение. В этом момент тигр выскочил из леса и напал на неё. Зверя удалось отогнать от жертвы.

Специалисты центра «Амурский тигр» изучают ситуацию, предполагая, что хищник защищал свою добычу либо был ранен.