В Белгородской области два человека погибли при падении обломков дрона ВСУ
Гладков сообщил о гибели двух человек при падении БПЛА под Белгородом
Белгород, 12 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. В Белгороде из-под завалов жилого дома в результате падения обломков украинского беспилотника извлекли тела мужчины и женщины, сообщил 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, под завалами может находиться ребёнок. Спасательная операция не прекращена, заявил глава региона.
Также Гладков рассказал о состоянии двух пострадавших в результате происшествия.
«Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — написал он в своём Telegram-канале.
В Белгороде при падении обломков БПЛА полностью разрушен один жилой дом, частично повреждены ещё два, также пострадали три легковых автомобиля.
Как сообщало ИА Регнум, 11 октября около 23:50 мск киевские боевики попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом.
7 октября ВСУ обстреляли белгородский посёлок Уразово из реактивных систем залпового огня «Град». Погиб один мирный житель. В момент обстрела он находился на улице и от полученных ран скончался на месте.
Повреждения в результате обстрела получили 14 частных домов, несколько других построек и два легковых автомобиля.