Белгород, 12 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. В Белгороде из-под завалов жилого дома в результате падения обломков украинского беспилотника извлекли тела мужчины и женщины, сообщил 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Кроме того, под завалами может находиться ребёнок. Спасательная операция не прекращена, заявил глава региона.

Также Гладков рассказал о состоянии двух пострадавших в результате происшествия.

«Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — написал он в своём Telegram-канале.

В Белгороде при падении обломков БПЛА полностью разрушен один жилой дом, частично повреждены ещё два, также пострадали три легковых автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября около 23:50 мск киевские боевики попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом.

7 октября ВСУ обстреляли белгородский посёлок Уразово из реактивных систем залпового огня «Град». Погиб один мирный житель. В момент обстрела он находился на улице и от полученных ран скончался на месте.

Повреждения в результате обстрела получили 14 частных домов, несколько других построек и два легковых автомобиля.