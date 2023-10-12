Нью-Дели, 12 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уехал из Румынии униженным после того, как ему отказали в выступлении перед местными парламентариями, отметили в индийском издании Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты напомнили, как в румынском парламенте 10 октября отменили заседание, выступить на котором должен был украинский лидер.

«Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны отменили. Ещё одна страна НАТО унизила Зеленского», — считают авторы.

Индийское издание сослалось на заявление Зеленского, который якобы не планировал выступать перед румынскими парламентариями. Сенатор Диана Шошоакэ обвинила его в нацизме и добавила, что главе киевского режима нечего делать в Румынии.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер утверждает, что отношения Румынии и Украины становятся всё более прохладными, это выражается в поведении представителей румынского политического класса.

Кроме того, Бухарест не предоставляет оружие Киеву на официальном уровне, хоть и является важным промежуточным звеном в поставках. Также Румыния была одним из первых инициаторов запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

В сентябре Зеленского крайне прохладно встретили в США, отметил обозреватель британского журнала UnHerd Томас Фаци. Помимо всего, украинского политика не допустили к выступлению на совместной сессии Конгресса.