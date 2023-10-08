Вашингтон, 8 октября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Провальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может войти в историю, считает обозреватель британского журнала UnHerd Томас Фаци.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе», — заявил обозреватель.

По словам Фаци, Зеленского в Вашингтоне встретили крайне прохладно. Помимо всего, украинского политика не допустили к выступлению на совместной сессии Конгресса Соединённых Штатов Америки.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского холодно приняли в США, так как Киев потерял территории, которые Вашингтона рассматривал как важные с точки зрения природных ресурсов. По его словам, США теперь расценивают инвестиционные возможности Украины как бесперспективные.

Напомним, визит Зеленского в США завершился 22 сентября. Ему не дали выступить в Конгрессе, а его речь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН слушало небольшое число людей.