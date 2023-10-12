Вашингтон, 12 октября, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден обратился к Израилю с призывом следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.

U.S. Embassy Tel Aviv Визит вице-президента Джо Байдена в Израиль, март 2016 г. Встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Президент США упомянул про «гнев и разочарование» Израиля на встрече с представителями еврейских общественных организаций Америки.

«Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием… действовал по правилам войны», — сказал он на встрече с представителями еврейских общественных организаций США.

Какие именно правила имел в виду американский лидер, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, Байден, выступая 10 октября в Белом доме с речью, посвящённой палестино-израильскому конфликту, назвал атаки ХАМАС на Израиль актом терроризма, ответить на который у израильской стороны есть полное право.

Президент заявил, что у Израиля будет всё необходимое для ответа на вылазку ХАМАС.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля сообщили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.