Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Израильская армия нанесла ракетные удары по территории сектора Газа, а также в прибрежной зоне, предоставив 12 октября соответствующие видеокадры.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

Три видеозаписи, опубликованные ЦАХАЛ в Telegram-канале, демонстрируют удары по многоэтажному зданию, которое использовалось организацией «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также по объектам ХАМАС в секторе Газа и по выявленной цели на море.

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Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 1055 жителей, более пяти тысяч человек пострадали. Ещё 23 человека погибли на Западном берегу реки Иордан, около 130 получили ранения.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю утром 7 октября, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

В пятницу, 13 октября, ситуацию на Ближнем Востоке рассмотрят в ходе заседания Совета Безопасности ООН.