Вашингтон, 11 октября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Ситуацию на Ближнем Востоке рассмотрят в ходе заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 13 октября, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на дипломатический источник в международной организации.

MOHAMMED SABER /ЕРА/ТАСС

«Ввиду ухудшения положения в Газе в ближайшую пятницу будет проведено заседание СБ ООН для обсуждения конфликта между израильской и палестинской сторонами», — уточнил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ заявили, что ООН, генсекретарь и председатель СБ организации, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть активную роль в поиске вариантов палестино-израильского урегулирования.

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук признал достойной позицию России в Совбезе ООН в отношении палестино-израильского конфликта. Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности, отметил он.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За нападением последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».