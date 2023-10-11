Москва, 11 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе населённого пункта Берестовое. Видео опубликовано 11 октября в Telegram-канале ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что артиллеристы 88-й бригады Южной группировки войск поражают точными ударами живую силу и вооружение противника. Огонь корректируют операторы беспилотных летательных аппаратов.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские беспилотники сбрасывают боеприпасы на пехоту ВСУ. Отмечается, что российские операторы БПЛА сбрасывают боеприпасы на группы пехоты противника, уничтожая их и обращая в бегство.

1 октября военное ведомство показало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области. Разведчики обнаружили место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для отправки на передовую, координаты были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса, который нанёс высокоточный удар. ВСУ лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.