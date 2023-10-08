Белгород, 8 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Украинская армия 7 октября обстреляла посёлок Уразово в Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», в результате этого погиб один мирный житель. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В Валуйском городском округе под обстрел попал посёлок Уразово — противник выпустил восемь снарядов из РСЗО «Град». К сожалению, один человек погиб — в момент обстрела мужчина находился на улице и от полученных ран скончался на месте», — написал он.

Из-за обстрела получили повреждения 14 частных домов и два легковых автомобиля, также на одном из предприятий и социальном объекте разрушены хозяйственная постройка, складское помещение и повреждён автомобиль «Газель».

В Белгородском районе ВСУ выпустили по сёлам Солнцевка, Петровка и Красный Хутор 12 артиллерийских снарядов, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое — один снаряд, а в Шебекинском округе посёлок Ленинский и село Середа семь раз обстреляли из миномёта, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Минобороны России 7 октября рассказали, что силы ПВО сбили над Белгородской областью три украинские ракеты «Точка-У». ВСУ попытались обстрелять российскую территорию около 10:00 мск.

В оборонном ведомстве вечером 5 октября заявили, что ВСУпопытались совершить террористическую атаку дроном самолётного типа по объектам на территории России. Беспилотник сбили над Белгородской областью. Минобороны ночью 6 октября уточнило, что в небе над Белгородской областью были сбиты ещё пять дронов.