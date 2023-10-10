Белгород, 10 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Пожилая женщина, получившая ранения при обстреле белгородского села Поповка со стороны ВСУ, скончалась в машине скорой помощи, сообщил 10 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

«В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего… Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела погиб один мирный житель, а его жена получила ранения и была направлена на машине скорой помощи в городскую больницу Белгорода.

«По предварительным данным, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения, а также линии электро — и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — добавил губернатор.

7 октября Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли белгородский посёлок Уразово из реактивных систем залпового огня «Град». Погиб один мирный житель. В момент обстрела он находился на улице и от полученных ран скончался на месте. Повреждения в результате обстрела получили 14 частных домов, несколько других построек и два легковых автомобиля.

В тот же день ВСУ выпустили по сёлам Солнцевка, Петровка и Красный Хутор в Белгородском районе 12 артиллерийских снарядов, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое — один снаряд, а в Шебекинском округе посёлок Ленинский и село Середа семь раз обстреляли из миномёта, сообщал Гладков.