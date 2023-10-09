Москва, 9 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт в Израиле и Палестине нужно выводить в мирное русло, заявил 9 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Khaled Omar/Global Look Press

«Нужно выводить ситуацию в мирное русло, продолжение вот такого витка насилий чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта, мы крайне обеспокоены», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на закрытом заседании Совета Безопасности всемирной организации по этому кризису заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить огонь.

Вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.