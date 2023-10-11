Луганск, 11 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Украинские штурмовики не имеют успехов при попытках атаковать российские позиции на купянском направлении, заявил 11 октября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, три штурмовые группы украинских боевиков численностью до взвода каждая северо-западнее Купянска попытались вклиниться в российскую линию обороны с целью отрезать от снабжения передовые подразделения.

Умысел противника российские бойцы своевременно предугадали, по боевикам ударили артиллерия и тяжёлые огнемётные системы. Противник понёс потери, отказавшись от дальнейшего наступления, рассказал Марочко. Уточняется численность погибших боевиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление в район Белогоровки и Серебрянского лесничества. По его словам, прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны как оборонительные, так и наступательные действия.

На купянском направлении армия России поразила живую силу и технику 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля.