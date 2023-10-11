Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу превысило 1200 человек, около 3000 получили ранения, судьба примерно 150 человек, похищенных и доставленных в сектор Газа, до сих пор неясна», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Армии обороны Израиля дополнили список военнослужащих, которые погибли в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, их число на текущий момент составляет 170 человек.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства уточнил, что в Вашингтоне не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев. По информации минздрава Газы, в числе погибших 260 детей и 230 женщин. Предварительно известно о 4,5 тыс. пострадавших, получивших различные ранения.