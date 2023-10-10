Рамалла , 10 октября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев. Об этом сообщил минздрав Газы.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

По информации ведомства, в числе погибших 260 детей и 230 женщин. Предварительно известно о 4,5 тыс. пострадавших, получивших различные ранения.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Израильская армия нанесла ранним утром 10 октября серию ударов по населённым пунктам сектора Газа.

За 48 часов Израиль «поставил под ружьё» 300 тыс. резервистов, недостатка в боевом оснащении нет, отчиталась 10 октября пресс-служба Армии обороны Израиля.

На вечер 9 октября целями израильских атак стали более 1700 объектов, которые, как утверждается, имеют отношение к ХАМАС.

Число граждан России, погибших после атак ХАМАС на Израиль, выросло до четырёх человек, число пропавших без вести — до шести.