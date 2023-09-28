Москва, 28 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военнослужащие поразили склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе села Огурцово в Харьковской области, сообщил 28 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он также информировал, что на купянском направлении была поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его словам, уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, накануне глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области Украины повреждён взрывом объект инфраструктуры.

Кроме того, глава администрации региона Виталий Ганчев утверждал, что российские военные за последнее время хорошо продвинулись, закрепившись на ранее принадлежавших ВСУ опорных пунктах в Харьковской области.