Вашингтон, 10 октября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. В Белом доме рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. Конгресс должен одобрить обе инициативы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

По словам источника, власти США оценивают политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю, но принятие окончательного решения лежит на Конгрессе.

Белый дом не считает, что его способность поддерживать Украину может сказаться на способности содействовать Израилю, утверждает другое американское должностное лицо. По его словам, администрации США вскоре придётся пополнить запасы на фоне предстоящей поставки оружия Израилю. При этом Украина и Израиль имеют разные системы ПВО, они не рассчитывают на одинаковое оружие.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, о намерении властей США объявить в ближайшие дни о новой военной помощи Израилю. Вашингтон, по его словам, планирует оказать Израилю поддержку настолько быстро, насколько возможно.

В США сообщили, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS ещё в сентябре, незадолго до визита украинского лидера в Вашингтон. Байден почти год сопротивлялся этой идее. Основным аргументом против поставок дальнобойных ракет были опасения эскалации конфликта.