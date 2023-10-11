Бухарест, 11 октября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Румынский сенатор Диана Шошоакэ высказала приехавшему в Бухарест главе киевского режима Владимиру Зеленскому требования уважать румын на Украине и вернуть территории. Своё видеообращение политик опубликовала в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

В момент, когда украинская делегация с Зеленским вместе с румынской проходили в парламенте мимо сенатора, она выкрикнула свои претензии.

«Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это настоящая карта Румынии, уважайте наших румын на Украине», — призвала Диана Шошоакэ.

Затем она потребовала вернуть территории, уважать румын и их язык.

Накануне сенатор призвала выразить протест против приезда Зеленского в Румынию, заявив, что «все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки».

Как сообщало ИА Регнум, парламент Румынии отменил 10 октября заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Есть разные версии, одна из которых соблюдение безопасности.

Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем ПВО.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского холодно приняли в США, так как Киев потерял территории, которые Вашингтон рассматривал как важные с точки зрения природных ресурсов. По его словам, США теперь расценивают инвестиционные возможности Украины как бесперспективные.