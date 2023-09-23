Вашингтон, 23 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Украинского лидера Владимира Зеленского холодно приняли в США, потому что Киев потерял территории, которые Вашингтон рассматривает как важные с точки зрения природных богатств, сообщил 23 сентября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На Youtube-канале Стивена Гарднера Джонсон заявил, что инвестиционные возможности Украины американское руководство теперь расценивает как бесперспективные.

«Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября завершился визит Зеленского в США. Ему не дали выступить в Конгрессе, а его речь на сессии ГА ООН слушало небольшое число людей. Он не добился от США конкретных сроков передачи дальнобойных ракет.

Президент США Джо Байден пообещал Зеленскому американские танки Abrams. Однако после их встречи в день отъезда Зеленского в Канаду американский президент молча просидел всю пресс-конференцию. Зеленский нервничал и также не ответил на вопросы журналистов.