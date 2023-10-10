Вашингтон, 11 октября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Европу ждёт гражданская война в случае сохранения нынешней миграционной политики ЕС, заявил американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в Германии

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Таким образом предприниматель отреагировал на критику британского политического обозревателя Константина Кисина в адрес европейских стран, которые, по его мнению, не только открывают границы для людей с другими ценностями, но и «демонизируют» выступающих против этого политиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск указал на потенциальную опасность для США открытой границы с Мексикой. Всего за два года миллионы мужчин призывного возраста прибыли в США не только для того, чтобы найти работу, считает бизнесмен.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал миграцию одной из разрушительных угроз для Евросоюза. Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за глубоких культурных различий между европейскими странами, из-за чего они не могут договориться и выработать единую миграционную политику. При этом Европе очень нужны мигранты, которые, прибывая на континент, помогают компенсировать «невероятно низкий демографический рост», добавил Боррель.