Американские СМИ сообщили о найденных в Израиле обезглавленных младенцах
Fox News сообщил о найденных в израильской деревне обезглавленных младенцах
Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Израильские военные обнаружили в одной из деревень, подвергшихся нападению со стороны ХАМАС, несколько десятков тел младенцев, некоторые из которых были обезглавлены, передаёт 10 октября Fox News со ссылкой на израильское издание i24News.
«Это не война, это не поле битвы. Это резня», — цитирует американский телеканал генерал-майора израильской армии Итая Верува.
Других подтверждений эта информация не получала.
7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.
В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщили в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.
Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА РегнумАртём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.