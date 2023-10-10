Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Израильские военные обнаружили в одной из деревень, подвергшихся нападению со стороны ХАМАС, несколько десятков тел младенцев, некоторые из которых были обезглавлены, передаёт 10 октября Fox News со ссылкой на израильское издание i24News.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Это не война, это не поле битвы. Это резня», — цитирует американский телеканал генерал-майора израильской армии Итая Верува.

Других подтверждений эта информация не получала.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщили в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА РегнумАртём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.