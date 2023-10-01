Москва, 1 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры уничтожения личного состава ВСУ под Белогоровкой. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео

«Военнослужащие Южной группировки войск уничтожают личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах можно увидеть траншеи с бойцами ВСУ и поднимающуеся в небо пыль и белый дым от взрывов.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов Вооружённых сил Украины у Северска в Донецкой Народной Республике. Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами уничтожили личный состав и опорные пункты ВСУ около Северска. Уточняется, что операторы БПЛА осуществляли разведку целей, корректировку и контроль точности огня.

Также были обнародованы кадры уничтожения танка и личного состава ВСУ около Клещеевки. На кадрах виден горящий танк ВСУ, пламя и чёрный дым взвиваются в небо.

Минобороны показало также кадры работы лётчиков. Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции.