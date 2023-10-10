Краснояружский район, Белгородская область, 10 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В результате обстрела села Поповка Белгородской области со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил 10 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжёлые осколочные ранения», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Пострадавшая направлена в городскую больницу Белгорода, ей оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков. Сотрудники оперативных служб продолжат подворовой обход территории села после того, как обстрел завершится, добавил он.

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