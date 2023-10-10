Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Немка Шани Лук, которую бойцы ХАМАС похитили при нападении на музыкальный фестиваль в Израиле и сняли на видео в кузове грузовика, жива и находится в больнице в секторе Газа. Об этом заявила её мать Рикарда Лук в видеообращении, опубликованном 10 сентября изданием Tagesschau.

@shanukkk

Женщина рассказала, что её дочь получила тяжёлую травму головы и находится в критическом состоянии. Она попросила сделать всё возможное для срочной эвакуации Шани из сектора Газа.

Ранее в Сети распространилось видео с девушкой, лежащей в грузовике палестинских радикалов. На кадрах ноги у девушки вывернуты, признаков жизни она не подаёт.

По татуировкам и причёске пленницу опознала мать. Женщина рассказала, что 22-летняя Шани Лук отправилась на юг Израиля в составе туристической группы, она была среди участников фестиваля Nature Party.

8 октября газета Bild сообщила, что по меньшей мере трёх немецких граждан, похищенных палестинскими радикалами в Израиле, родственники узнали по кадрам в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, после атаки палестинских радикалов на площадке, где проходил музыкальный фестиваль, нашли тела 260 погибших. Участник фестиваля по имени Дмитрий, которому удалось спастись, рассказал, что людей погубило желание собрать свои вещи. Многие бросились к палаткам во время обстрела и не успели уехать.