Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Как минимум 260 тел погибших обнаружены в кибуце Реим на юге Израиля. Об этом 8 октября сообщает газета The Jerusalem Post.

Тела погибших обнаружили члены медицинской общественной организации ZAKA, которая занимается добровольной спасательной деятельностью. По данным организации, погибшие находились в пустыне, на месте, где проходил музыкальный фестиваль под открытым небом.

Погибшие были на фестивале в момент, когда произошло нападение палестинской группировки ХАМАС. Уточняется, что данные о погибших на фестивале могут вырасти, до сих пор многие люд из тех, кто уехал на фестиваль, числятся пропавшими без вести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество погибших израильтян после нападения палестинской радикальной организации ХАМАС превысило 700 человек. Израильские военные, сражаясь с членами ХАМАС в населённых пунктах вдоль границы, обнаруживают тела погибших мирных граждан.

Движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию утром 7 октября. В ответ Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 8 октября заявил, что армия страны завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть палестинских сил, проникших на фоне обстрелов в страну.