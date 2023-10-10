Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило обстрел крупнейшего в Израиле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, об этом представители движения заявили 10 октября.

Chen Junqing/Global Look Press

Представители ХАМАС также отметили, что этот обстрел является ответом на удары Израиля по жилым домам в Газе. В Тель-Авиве днём 10 октября включился сигнал воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли почти 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили в посольстве РФ. Один из погибших — 47-летний выходец из Калининградской области, который работал в полиции Израиля, сообщало ИА Регнум. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.