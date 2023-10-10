Мелитополь, 10 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись вперёд на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом 10 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки васильевского направления запорожского фронта», — написал Рогов.

Он добавил, что на данный момент в результате контратакующих действий российские войска продвинулись на несколько сотен метров, идут боевые действия высокой интенсивности.

Как передавало ИА Регнум, российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи в ДНР. Кроме того, ВС РФ также нанесли встречный удар с южного фланга авдеевского направления. По информации источника, ситуация идёт к созданию авдеевского котла.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.