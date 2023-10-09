Анкара, 10 октября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Израильская тактика по игнорированию основных прав палестинского народа угрожает его собственному народу. Это видно на примере последнего инцидента, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации после заседания кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«С 1949 года мы признаем государство Израиль и поддерживаем с ним дипломатические отношения, хотя иногда они краткосрочно прерывались. Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет. Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция выступает против случайных действий в отношении израильского гражданского населения, неприемлемы разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей. Все стороны обязаны соблюдать свои нравы и мораль в условиях войны, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС 7 октября нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

По данным газеты Израиля Haaretz, не менее 900 израильтян погибли за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАСа, ранены — 2400. В Газе сообщили о 560 погибших и более 2700 раненых.

Представители радикального движения Палестины ХАМАС 9 октября заявили о готовности обсуждать с Израилем перемирие. По информации арабского новостного телеканала Al Hadath, с ХАМАС ведутся переговоры при активном посредничестве представителей Катара по обмену заложников на 36 палестинок, находящихся в заключении в Израиле.