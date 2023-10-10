Донецк, 10 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Более 27,8 тыс. бытовых абонентов было обесточено в Донецкой Народной Республике в результате обстрела региона со стороны украинской армии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики республики.

Валерий Мельников/РИА Новости

Согласно данным на 7:00 мск, на территории ДНР было обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов, говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ночного обстрела города Донецка были обесточены 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города.

В настоящее время специалисты устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 7 октября, ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 68 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмосквский, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

Вооружённые силы Украины 3 октября за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР. Под обстрелом оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.