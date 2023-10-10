Ульяновск, 10 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации, заявил 10 октября министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции предприятия в Ульяновске.

Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в городе Ульяновске», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838396" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября министр обороны России проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», где ему представили запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.

15 сентября Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. После проверки он отправился в штаб Тихоокеанского флота для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В августе глава Минобороны проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Тульской области, проинспектировав цеха предприятия, входящего в состав концерна «Алмаз-Антей» и выпускающего современные радиолокационные системы. Министр поручил оборонным предприятиям нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в ходе специальной военной операции.