Красногорск, 27 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», сообщили в ведомстве 27 сентября.

Минобороны РФ

Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал цеха предприятия и процесс сборки высокоточных средств поражения. Главе Минобороны представили запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.

Руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его поручения о наращивании темпов производства. За шесть месяцев объёмы выпуска высокоточных средств поражения были увеличены в два раза, по отдельным номенклатурам — до пяти раз. Это стало возможным за счёт модернизации производства, увеличения численности сотрудников, повышения производительности труда и перехода на круглосуточный и ежедневный график работы предприятия, сказал Обносов.

Шойгу, в свою очередь, заявил о готовности ведомства поддерживать предприятие, в том числе в решении кадровых вопросов.

«Наша совместная работа даёт свои результаты, есть у нас и увеличение объёма производства, не в процентах, а в разах, и всё это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции», — сказал министр.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. После проверки Шойгу отправился в штаб Тихоокеанского флота для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В августе 2023 года Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Тульской области, проинспектировав цеха предприятия, входящего в состав концерна «Алмаз-Антей» и выпускающего современные радиолокационные системы. Министр поручил оборонным предприятиям нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в ходе специальной военной операции.