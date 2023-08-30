Москва, 30 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях ОПК в Тульской области. Он проинспектировал производственные цеха предприятия, входящего в состав концерна «Алмаз-Антей» и выпускающего современные радиолокационные системы, и провёл совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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Шойгу потребовал, чтобы предприятие работало в круглосуточном режиме. Он подчеркнул, что в ходе СВО важнейшая роль сейчас отводится контрбатарейной борьбе. Для её эффективности нужны системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Шойгу также побывал на одном из предприятий «Алмаз-Антея» и проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Министр отмечал, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.