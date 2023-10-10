Газа, Палестина, 10 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Желание покинуть сектор Газа изъявили 400 человек, среди которых есть в том числе граждане Украины и Белоруссии, сообщила 10 октября пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

MOHAMMED SABER/EPA

«На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Беларусь, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы», — цитирует Зарипову ТАСС.

Ранее 10 октября в Армии обороны Израиля заявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Власти палестинской автономии в свою очередь сообщили, что число погибших от ударов армии Израиля в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан достигло 788 человек.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введении подразделений израильской армии в анклав. Были прекращены поставки воды и электричества в сектор.

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили позднее в посольстве РФ. Один из погибших — 47-летний выходец из Калининградской области, который работал в полиции Израиля, сообщало ИА Регнум.

Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.