Рамалла , 10 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 788. Об этом сообщил Минздрав страны в своём Telegram-канале.

Alaa Qraiqea/Global Look Press

Отмечается, что 788 человек погибли в результате обстрелов Израиля по сектору Газа, а также в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан. Кроме этого, порядка 4,1 тыс. человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны.

Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.