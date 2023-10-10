Москва, 10 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118 районах.

Новость дополняется