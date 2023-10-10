Екатеринбург, 10 октября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Российские десантники получили очередную партию отремонтированных боевых машин БМД-2 и бронетранспортёров БТР-Д. Об этом сообщает пресс-служба компании «Высокоточные комплексы».

Евгений Биятов/РИА Новости

«Екатеринбургский БТРЗ «Высокоточных комплексов» отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после этого техника прошла все необходимые испытания на полигоне.

Уточняется, что предприятие с опережением выполняет государственный оборонный заказ 2023 года, объемы производства на нём были увеличены более чем в три раза.

Как передавало ИА Регнум, «Курганмашзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», работает над модернизацией самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3.

На Курганском машиностроительном заводе начнут производить новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф. По информации источника в корпорации «Ростех», с Минобороны заключили дополнительные государственные контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. Отмечается, что этот завод с 2023 года имеет статус головного исполнителя по государственному оборонному заказу.

Сообщалось, что в планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БТР-МДМ, БМД-4М, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — бронетранспортера БТ-3Ф, 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М.