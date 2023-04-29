Курган, 29 апреля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. На Курганском машиностроительном заводе начнут производить новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в корпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

По его информации, с Минобороны были заключены дополнительные государственные контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.

Отмечается, что этот завод с 2023 года имеет статус головного исполнителя по государственному оборонному заказу.

«В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БТР-МДМ, БМД-4М, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — бронетранспортера БТ-3Ф, 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси была разработана и создана специалистами ПАО «Курганмашзавод». Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 мм. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе 70 км в час, на плаву — до девяти км в час.

Отмечается, что государственные испытания истребителя танков завершились летом 2022 года.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр». Министр поручил проработать производство специальной бронетехники для размещения на её основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.

Он также проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области. Шойгу проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», которые производят современные средства поражения.