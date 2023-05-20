Москва, 20 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. «Курганмашзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», работает над модернизацией самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в холдинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3», — говорится в сообщении.

Гаубица, оснащенная 120-мм и 152-мм орудием, способна значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений.

«Пат-С» — первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Единственный опытный образец гаубицы 2С18 «Пат-С» выпустили в 1980-х годах в СССР.

Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, на Курганском машиностроительном заводе начнут производить новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф. По информации источника в корпорации «Ростех», с Минобороны заключили дополнительные государственные контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. Отмечается, что этот завод с 2023 года имеет статус головного исполнителя по государственному оборонному заказу.

Сообщалось, что в планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БТР-МДМ, БМД-4М, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — бронетранспортера БТ-3Ф, 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М.