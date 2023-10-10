Рамалла , 10 октября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Россия заняла достойную позицию в Совете Безопасности ООН в отношении палестино-израильского конфликта, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Владимир Трефилов/РИА Новости Глава делегации ХАМАС, заместитель председателя политбюро движения Муса Абу Марзук

По его словам, позиция Москвы на заседании Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту «была очень достойной».

«Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности», — сказал Абу-Марзук.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о переходе Израильского государства в состояние войны и мобилизации резервов.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.