Вашингтон, 9 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден утвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS ещё в сентябре. Об этом 9 октября пишет американский журнал The New Yorker.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«В сентябре, незадолго до визита Зеленского в Вашингтон, Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее», — говорится в статье.

Отмечается, что основным аргументом против поставок дальнобойных ракет были опасения эскалации конфликта. При этом некоторые представители Белого дома предлагали использовать угрозу их отправки для давления на Россию.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября американский телеканал NBC сообщил, что Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву предоставят небольшую партию ракет ATACMS. В минобороны США отметили, что не располагают излишком ракет, а в правительстве были те, кто возразил против поставок Украине из-за опасений эскалации кризиса.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал, что ATACMS, радиус действия которых достигает 305 км, способны ударить в глубь российской территории, но только если подойдут ближе к линии фронта, но там они окажутся лёгкой мишенью для российских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что решение США о поставке Украине ATACMS не изменит исход специальной военной операции, потому как оружия, способного серьёзно изменить расстановку сил, не существует.