Луганск, 10 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Силами российских военных отражены шесть атак ВСУ, противник понёс потери как в личном составе, так и в технике, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук уточнил, что на краснолиманском направлении у Торского участка Серебрянского лесничества действиями российских военных, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии были отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украинские войска потеряли около 60 боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины, добавил Савчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные сорвали и отразили семь попыток атак штурмовых групп ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Ликвидированы порядка 60 украинских бойцов, сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Российская армия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области. Средствами противовоздушной обороны был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Также были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.

За сутки войска России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.