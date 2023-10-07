Луганск, 7 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского участка военные российской группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ. Российская армия на краснолиманском направлении уничтожила два командно-наблюдательных пункта ВСУ, сообщил 7 октября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Илья Питалев/РИА Новости Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24

«Бомбардировочной авиацией группировки прямым попаданием уничтожены два командно-наблюдательных пункта противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал Савчук.

Кроме того, российские военные уничтожили более 20 артиллерийских расчётов ВСУ. Украинская армия потеряла 60 бойцов, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

В Минобороны 6 октября назвали недельные потери ВСУ на краснолиманском направлении: украинская армия потеряла 430 военных, а также 13 единиц бронетехники, 12 орудий, 14 военных автомобилей.

Савчук 6 октября сообщил, что в районе Серебрянского лесничества и Ямполовского участка российские военные нанесли удары по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).