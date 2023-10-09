В Израиле заявили о начале мощнейшей атаки в секторе Газа
Премьер Нетаньяху заверил, что Израиль выйдет победителем в этой войне с ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале сильнейшей атаки на Газу.
«В этот момент мы переходим к массированной атаке, которой ещё никогда не было. Они хотели войны, они получат войну», — сказал политик.
В своём обращении к нации Нетаньяху заверил, что Израиль выйдет победителем в войне с ХАМАС.
Как передавало ИА Регнум, издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники 9 октября сообщило о намерении Израиля наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет угрожать удерживаемым там заложникам.
До этого армия Израиля уже нанесла ряд ударов по жилым домам в Газе. Руководители израильского государства и армии отмечали, что речь идёт о зданиях, в которых находились лидеры и бойцы ХАМАС. Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.
Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября осуществило ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. По сектору Газа Израиль нанёс ответные удары.
По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек взяты в плен.
Власти Палестины заявили, что в секторе Газа погибли свыше 500 человек, ранены около 3000 человек.