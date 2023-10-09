Москва, 10 октября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Один гражданин России погиб в результате обстрела в ходе палестино-израильского конфликта, сообщил в эфире Первого канала посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

«С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — сказал он.

Также дипломат заверил, что со стороны России прорабатывается возможность эвакуации граждан РФ из сектора Газа с учётом всех обстоятельств. Речь идёт о выходе россиян с территории Газа и направлении их в третью страну. Кроме того, не исключена возможность организации вывозных рейсов из Израиля в Россию, добавил Викторов.

Посол заверил, что среди российских дипломатов в Израиле пострадавших нет, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности дипмиссии РФ.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ХАМАС 9 октября проинформировало, что среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским. По данным СМИ, среди заложников помимо россиян есть и граждане Китая.

Ранее в посольстве РФ в Тель-Авиве отмечали, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести. Консульский отдел занимается выяснением всех обстоятельств. Кроме того, в дипмиссии отметили, что находятся в контакте с родственниками людей и оказывают им содействие, прилагают максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан.

Минэкономразвития призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Рекомендации даны также туроператорам и турагентам. Их просили приостановить продажу туров в Израиль, пока ситуация в стране не нормализуется.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.