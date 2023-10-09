Рамалла , 9 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским, сообщило 9 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ХАМАС.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Военная техника армии Израиля на границе с сектором Газа.

Кроме того, по данным агентства, среди заложников помимо россиян есть и граждане Китая.

Посольство РФ в Тель-Авиве информировало ранее, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля нанесла ряд ударов по жилым домам в Газе. Руководители израильского государства и армии отмечали, что речь идёт о зданиях, в которых находились лидеры и бойцы ХАМАС. Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.

Однако, по данным The Times of Israel, Израиль решил наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.