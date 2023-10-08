Москва, 8 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Россиянам стоит воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

IMAGO/Saeed Qaq/ТАСС

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», ― говорится в сообщении.

Также рекомендации дали туроператорам и турагентам. В ведомстве их призвали приостановить продажу туров в Израиль, пока ситуация в стране не нормализуется.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация 8 октября объявила о вводе ограничений на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией. Авиакомпании получили указания предоставить пассажирам задержанных или отменённых рейсов необходимые услуги, в том числе возможности по возврату и обмену билетов.

Авиакомпания Red Wings 7 октября временно сократила количество полётов между Россией и Израилем. По соображениям безопасности перевозчик принял решение перенести рейсы в Тель-Авив.

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта многие граждане решили покинуть Израиль. В аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве образовались гигантские очереди из желающих улететь из страны.

Утром 7 октября после обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС в приграничные районы в министерстве обороны Израиля объявили о «готовности к войне». В ответ на удары со стороны Газы ЦАХАЛ атаковал объекты и командные центры ХАМАС.

Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 600 человек. Ранения получили более двух тысяч. При этом в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 ранены.